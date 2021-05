E-sport - Le risque a payé dans la finale entre deux gamers lausannois

Le roi conserve son trône

Gaijin, l’équipe de Rigon «rigoN» Gashi et Aleksandar «eleKz» Trajkov, a signé le parfait back to back samedi en finale de la Swisscom Hero League sur «Counter-Strike». Déjà titrée la saison précédente sous les armoiries de Kingzzz, la nouvelle formation des joueurs alémaniques a sèchement battu la team CG sur le score de 2-0. Ironie du sort, cette dernière comptait également des ex-membres de Kingzzz dans ses rangs, comme reezk et n1kista. Mais ceux-ci se sont trouvés bien impuissants face à la puissance de feu de rigoN et ses coéquipiers. Après s’être adjugé la première manche 16-10, Gaijin a écrasé les brefs espoirs de comeback de CG en pliant la carte Mirage 16-9. «Aujourd’hui, c’est clairement toute la team qui mérite le titre de MVP», a réagi rigoN à l’issue du match.