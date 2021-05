Moyen-Orient : Le risque de black-out menace le Liban

Deux navires-centrales turques qui fournissent le pays en électricité ont cessé vendredi de produire du courant en raison d’un retard de paiement.

Le Liban a perdu vendredi près du quart de son approvisionnement en électricité après la décision d’une entreprise turque de cesser de produire du courant pour ce pays au bord de l’ effondrement économique et où le quotidien est rythmé par des coupures draconiennes.

Deux navires-centrales stationnés au large du Liban ont arrêté leur production en raison d’un retard de paiement et d’un différend juridique avec les autorités, a indiqué la société Karpowership dans un communiqué.

Ces deux centrales situées au large des villes de Zouk Mosbeh et de Jiyeh (respectivement au nord et au sud de Beyrouth) opèrent au Liban depuis 2013, fournissant jusqu’à 25% de son électricité, selon l’entreprise turque.

«Nous avons été excessivement flexibles avec l’État»

Une source au sein de l’entreprise a indiqué que les deux centrales n’étaient plus fonctionnelles depuis 7 h (heure suisse) vendredi. Selon elle, l’État libanais doit plus de 100 millions de dollars à Karpowership.

Karpowership a rejeté ces allégations, les estimant «sans fondement et manquant de crédibilité».

Vendredi, l’établissement public Électricité du Liban (EDL) a confirmé dans un communiqué l’arrêt de l’alimentation via les navires-centrales turcs, «ayant entraîné une diminution des capacités de production d’environ 240 mégawatts».

Un symbole de mauvaise gouvernance et de corruption

Habitué aux coupures quotidiennes d’électricité, le Liban a versé plus de 40 milliards de dollars de subventions à l’EDL, chroniquement déficitaire et symbole de la mauvaise gouvernance et de la corruption de l’État.