Suisse : Personne ne résiste à une bonne fondue… pas même le Covid

Dans un pays où manger la fondue tient de la tradition, les Suisses s’interrogent sur le fait de consommer ce met en temps de pandémie. Réponse.

Chacun y va de sa proposition la plus loufoque: «Chaque convive prend deux fourchettes et un couteau, et c’est réglé. Une fourchette pour tremper dans la fondue, le couteau pour s’aider à enlever le pain et la deuxième fourchette pour manger».