Norvège: Le risque d’espionnage russe est réduit, mais demeure d’actualité

Nouvelle illustration de la dégradation des relations entre les Occidentaux et la Russie, sur fond de guerre en Ukraine, la Norvège a annoncé, jeudi, avoir déclaré non gratae 15 employés de l’ambassade russe – environ un tiers du personnel –, soupçonnés d’être des agents faisant planer une «menace pour les intérêts norvégiens».

Armement et secteur énergétique ciblés

Si les activités d’espionnage russe sous couvert diplomatique sont désormais affectées, d’autres canaux font que le risque demeure, a aussi souligné le PST, évoquant les espions itinérants, les clandestins, les navires civils collectant des renseignements et le cyberespionnage. «Le risque d’espionnage a changé du fait de l’invasion de l’Ukraine par la Russie», a noté Inger Haugland. «La Russie a plus à gagner et moins à perdre à mener des activités d’espionnage en Europe et en Norvège.»