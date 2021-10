Etats-Unis – Le risque d’un défaut menace la crédibilité financière des USA

États-Unis : Le risque d’un défaut menace la crédibilité financière des USA

Républicains et démocrates sont engagés dans un bras de fer autour d’un vote pour relever le niveau maximal d’endettement des États-Unis, et le temps presse.

Getty Images via AFP

Républicains et démocrates sont engagés dans un bras de fer autour d’un vote pour relever le niveau maximal d’endettement de la première puissance mondiale, une procédure habituellement aisée mais qui cette fois s’est enlisée au Congrès sous le poids des divisions politiques. Le temps presse: les États-Unis seront à court d’argent le 18 octobre si rien n’est fait d’ici là, selon le Trésor américain.

«Dès maintenant, les agences de notation disent qu’il est possible qu’elles abaissent (la note des États-Unis, ndlr) bien avant le 18», a tonné Chuck Schumer devant les journalistes. Cela «coûterait énormément aux consommateurs américains, aux entreprises américaines et à l’économie américaine», a-t-il mis en garde, en affirmant que ces baisses pourraient survenir «très bientôt».

Le plafond de la dette est le montant maximum d’endettement des États-Unis. Il avait été suspendu en 2019 dans le cadre d’un accord entre l’administration Trump et l’opposition alors démocrate, et est de nouveau en vigueur depuis le 1er août, à un peu plus de 28’000 milliards de dollars (26’000 milliards de francs).