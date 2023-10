Le risque d’un nouveau choc plane sur les matières premières

La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, le 7 octobre, pourrait provoquer un nouveau choc de prix sur les matières premières, a alerté lundi la Banque mondiale (BM), dans son dernier rapport qui y est consacré. Alors que le prix du pétrole a d’ores et déjà augmenté de 6%, depuis le début du conflit, le risque de le voir s’étendre plus largement dans la région pourrait entraîner une hausse encore plus sensible des prix, tant du pétrole que des produits agricoles, s’inquiète la BM.