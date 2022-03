Attaque nucléaire – «Le risque est plus grand que pendant la guerre froide»

Fusion des particules

Lésions à long terme

Les abris de la Suisse aideraient à se protéger contre la destruction immédiate causée par les bombes atomiques, mais seulement à court terme, estime-t-il. «La radioactivité finirait par provoquer des lésions à long terme chez l’homme. Elle est invisible et ne peut être mesurée qu’avec un compteur Geiger», explique-t-il. Si quelqu’un se cache dans un bunker et en sort sans se douter de rien après une attaque nucléaire, il pourrait ne pas savoir qu’il est irradié.

La «pluie noire», véritable catastrophe

Marc Finaud explique les phases de destruction après une détonation: «D’abord, une boule de feu détruit tout dans un premier rayon. Elle s’accompagne d’une poussée de chaleur qui met le feu à tout ce qui se trouve plusieurs kilomètres à la ronde.» Puis, une onde de choc provoque des dégâts dans un rayon encore plus grand, en fonction de la taille et de la puissance de la bombe.

La catastrophe est ensuite provoquée par la «pluie noire» ou «l’hiver nucléaire»: «Les cendres radioactives sont dispersées dans tout l’environnement et irradient le pays à long terme. En raison de la rotation de la Terre et des courants de vent, une couche de poussière pourrait recouvrir tout le globe et bloquer les rayons du soleil», explique l’expert. Cela entraînerait à son tour des pertes de récoltes et des famines.