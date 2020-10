Suisse : Le risque immobilier en baisse au troisième trimestre

Une amélioration en matière de risque dans le marché immobilier a été enregistrée au cours du troisième semestre 2020 par le portail immobilier Moneypark. La demande pour les maisons familiales est notamment en augmentation.

L’indice Real Estate Risk compilé par le portail immobilier Moneypark est ressorti à 3,8 points au troisième trimestre, en recul de 30 points de base (pb) par rapport à la période précédente, et à peine 10 pb au-dessus de son niveau d’un an plus tôt.