Berne: Le risque suicidaire n’empêche pas le renvoi d’un requérant

Le 28 novembre dernier, un requérant afghan de 18 ans, Alireza, a mis fin à ses jours au Foyer de l’Étoile, à Genève. Ce drame a suscité de nombreuses réactions dans les milieux proches de l’asile. Le jeune homme s’est suicidé, après que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de le renvoyer en Grèce, où il avait déjà été maltraité. Les conseillères nationales Delphine Klopfenstein Broggini (V/GE) et Isabelle Pasquier-Eichenberger (V/GE) ont demandé des explications lundi à la cheffe du Département de justice et police, Karin Keller-Sutter.

Suivi médical des requérants

Comment le SEM a-t-il pu prendre cette décision, sachant que ce jeune présentait un risque élevé de passage à l’acte suicidaire? Quelles leçons le SEM va-t-il tirer de cet événement tragique? Telles étaient en substance les questions posées. Karin Keller-Sutter a replacé ce cas dans la problématique actuelle: «De très nombreux requérants font valoir qu’ils sont psychologiquement atteints et traumatisés. Un traumatisme doit toutefois être diagnostiqué par des médecins spécialisés. Les requérants ont accès aux services cantonaux de santé mentale, y compris en cas de crise suicidaire».

Traitement dans le pays de renvoi

Selon la cheffe du département: «Les décisions du Secrétariat d’État aux migrations en matière d’asile prennent en compte les expertises médicales et les risques associés. Les possibilités de traitement médical dans le pays d’origine ou de renvoi sont prises en compte. Tous les États européens sont en principe capables et en mesure d’assurer la protection et les soins de base».