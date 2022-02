Italie : Le rite de l’expresso, un trésor italien à l’assaut de l’Unesco

Pour les Italiens, boire un expresso est un rituel social et culturel, digne d’entrer dans le patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco.

«Pain grillé»

Un expresso digne de ce nom fait environ 25 millilitres et son «arôme doit être intense et riche de notes fleuries, fruitées, de chocolat et de pain grillé», selon l’Institut de l’expresso italien, fondé en 1998 pour inscrire dans le marbre les règles encadrant sa confection. «En bouche, l’expresso doit être corsé et velouté, avec une juste dose d’amertume», est-il spécifié, sans oublier en surface «une crème (…) de couleur noisette tendant sur le noir, caractérisée par des reflets couleur fauve».