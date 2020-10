Messagerie virale : Le rival de TikTok offre à ses stars une vie luxueuse

Les propriétaires de l’app Triller ne lésinent pas sur les moyens pour la faire gagner en popularité.

Voitures de luxe, manoir à Los Angeles, cuisine raffinée et argent. C’est le quotidien des meilleurs influenceurs de TikTok financés par… l’app concurrente Triller. Lorsque Charli d’Amelio, la star la plus suivie de TikTok (plus de 90 millions d’abonnés), a annoncé qu’elle rejoindrait Triller, la société lui a fourni une Rolls-Royce noire louée avec une plaque «TRILLER», raconte le «New York Times».

Avec Donald Trump et son million d’abonnés et des artistes comme Marshmellow et Lil Wayne, Triller a parié sur le bannissement, toujours en suspens, de TikTok sur sol américain. Son propriétaire veut désormais se démarquer de la modération faite par Facebook et TikTok, notamment face aux adeptes des théories complotistes. «J’ai personnellement un gros problème avec les entreprises de technologie qui font les arbitres de la vérité», plaide Ryan Kavanaugh. En attendant, Triller est loin du compte: Charli d’Amelio y compte moins de 5 millions d’abonnés.