Classement: Le riz casimir et ses fruits élu 18e pire plat du monde

Le Top 4 en détail

La salade Indigirka de Yakoutie, dans le nord-est de la Russie asiatique, est sur la plus haute marche du podium. Cette salade se compose de cubes de poisson surgelés combinés avec des oignons, de l’huile, du sel et du poivre. En deuxième place on trouve la pizza cake du Canada, soit un mille-feuille de pizzas empilées. Elle date des années 2014. Le Hákarl (requin en islandais), est un plat traditionnel de l’Islande qui provient d’une partie du requin du Groenland ou d’un Laimargue (requin dormeur), et qui a été durcie par un procédé de fermentation particulier et mise à sécher pendant quatre à cinq mois. Une douceur française arrive au 4e rang: les Anis de Flavigny. Ce sont des bonbons faits d’une graine d’anis vert enrobée de sirop de sucre aromatisé.