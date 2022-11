France : Le RN veut se charger de l’antisémitisme: tollé à l’Assemblée

La volonté du vice-président RN de présider un groupe d’étude sur l’antisémitisme est très mal passée à gauche et du côté de la majorité.

Le groupe RN à l’Assemblée a proposé de présider un groupe d’études sur l’antisémitisme, suscitant un tollé de la majorité et de groupes de gauche selon des sources parlementaires, une candidature qui a très peu de chances d’aboutir. L’affaire, soulevée par la radio RCJ mercredi après-midi, a pris de l’ampleur à la faveur de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une liste temporaire d’attribution de la présidence de ces groupes, présentée à tort comme définitive, et sur laquelle on voit que le RN a sélectionné celui sur l’antisémitisme.