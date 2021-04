Technologie : Le robot-chien chinois le plus rapide au monde

Ce chien high-tech, appelé AlphaDog, fonctionne à l’intelligence artificielle, ce qui lui permet «d’entendre» et «de voir» son environnement.

Un chien en mieux: il obéit, n’aboie pas, ne mord pas et laisse encore moins de souvenirs sur le tapis. Et son concepteur chinois l’assure, son robot-chien, baptisé AlphaDog, est le plus rapide du monde. Le toutou high-tech, équipé de détecteurs, carbure à l’intelligence artificielle, ce qui lui permet «d’entendre» et «de voir» son environnement. Mais on peut aussi l’emmener en promenade.