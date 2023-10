Le robot chien Spot assure la conversation de vive voix

Le robot chien Spot s’est déjà largement fait connaître en étalant ses compétences physiques au fil des vidéos publiées par Boston Dynamics, la firme qui le commercialise . On l’avait déjà vu courir, sauter, ouvrir des portes, danser et même offrir une chorégraphie assurée par sept spécimens, il faudra désormais peut-être s’habituer à l’entendre, voire l’écouter. Un ingénieur de la firme américaine l’a doté de la voix et de la conversation grâce à l’intelligence artificielle générative et l’incontournable ChatGPT.

Alors que Spot a démontré ses talents de caméraman et que la version policière Digidog, est déjà engagée comme patrouilleur de police, la version avec voix intégrée lorgne le poste de guide touristique. Dans la vidéo publiée, on l’entend interagir avec les humains en visitant les installations de l’entreprise. On remarque en particulier son bec qui s’ouvre en parlant et la possibilité de changer de voix et d’adapter son discours selon ses interlocuteurs.