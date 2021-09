Jet-HR2 : Le robot humanoïde se prépare à voler

Des chercheurs chinois mettent au point un robot capable de se déplacer dans les airs.

Après avoir dévoilé en 2018 le robot bipède Jet-HR1 , capable d’effectuer de grandes enjambées par-dessus des trous grâce à des hélices intégrées à ses pieds, les ingénieurs de l’Université de technologie du Guangdong en Chine viennent de présenter son successeur. Baptisé Jet-HR2, ce nouveau robot bipède de type humanoïde va encore plus loin, puisqu’il est censé à terme être en mesure de voler, rapporte Futura .

Grâce à deux hélices embarquées sur ses pieds et deux autres sur sa taille, le robot est capable de s’élever dans les airs, mais on est encore loin des capacités du superhéros Iron Man de l’univers Marvel ou de celles du robot Atlas de Boston Dynamics. L’engin ne réussit actuellement à s’élever que d’environ un mètre. Compte tenu de sa faible puissance de poussée (20 kg pour un rapport de poussée sur poids de 1,17) et de ses 10 articulations qui peuvent modifier son centre de gravité, Jet-HR2 trahit une stabilisation perfectible. Il nécessite encore l’aide de ses créateurs humains pour un atterrissage sans incidents.