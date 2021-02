Campagne virale : Le robot joue au paintball, son fabricant grimace

La mise en scène symbolique d’un automate armé dans une installation artistique n’a pas raté sa cible.

La start-up new-yorkaise MSCHF («mischief») s’est fait remarquer mercredi par un nouveau coup d’éclat. Elle a mis en scène un robot-chien, Spot, équipé d’un lanceur de paintball dans une pseudo-galerie d’art. Toutes les deux minutes, un internaute était aléatoirement convié à prendre les commandes du robot via un site web dédié et le téléchargement d’une application. MSCHF a dit vouloir sensibiliser sur les risques de dérives policières et militaires encourus avec «ce chien de guerre».