Robot ménager multitâche

Ce véritable valet domestique sur roues est doté de caméras et d’un système d’intelligence artificielle qui lui permet de reconnaître les formes, le poids et la matière des objets pour les manipuler correctement. La firme sud-coréenne n’a pour le moment donné aucune date de commercialisation pour ce robot encore en développement qui est aussi capable de s’allonger pour atteindre des emplacements en hauteur.

L’assistant personnel

Le deuxième est une nouvelle version du Bot Care. Ce compagnon dévoilé l’année dernière mais avec un autre design se présente comme un assistant personnel doté d’IA. Il est capable de rappeler des rendez-vous et peut aussi inviter son propriétaire à se lever s’il remarque qu’il est resté trop longtemps devant son écran d’ordinateur. Équipé d’un écran, il peut aussi servir pour des vidéoconférences. La sortie de ce modèle n’a pas non plus été annoncée, contrairement au dernier des trois.