Rentrée: le robot Thymio débarque dans les classes neuchâteloises

Le robot Thymio a été développé par les écoles polytechnique et d’art de Lausanne.

«Bienvenue aux robots Thymio!» Le Canton de Neuchâtel a annoncé l’arrivée d’un nouvel invité dans certaines classes dès la rentrée de lundi, quand 6’682 élèves neuchâtelois regagneront les bancs de l’école. Tous poursuivront leur éducation au numérique grâce à plusieurs équipements avec ou sans composantes informatiques. Parmi eux, le robot Thymio fera sont apparitions aux côtés des élèves de 8e. Ce petit boîtier avec deux roues et beaucoup de capteurs parvient, par exemple, à se déplacer en fonction des instructions données. Ces instructions, ce sera aux élèves de les entrer seuls, dans un ordinateur, ce qui les familiarisera avec des notions de programmation. L’objectif de la démarche: appréhender la logique des outils numériques pour pouvoir mieux s’en servir.

De Thésée à Thymio

Lors de la conférence de presse jeudi, Crystel Graf, conseillère d’État en charge de la formation, a présenté l’une des activités réalisable grâce au petit robot. Le boîtier blanc est placé à l’entrée d’un labyrinthe. Les élèves doivent réfléchir aux instructions à donner au robot pour qu’il puisse atteindre la sortie. Lorsque leur plan est finalisé, ils entrent des instructions dans un ordinateur. Par exemple: «avance tout droit jusqu’à l’obstacle», «tourne à droite» et ainsi de suite. Lorsque toutes les instructions sont entrées, on passe au crash test. En cas d’échec, on reprend son plan pour comprendre comment régler le problème.