Le Locle (NE) : Le Rock Altitude de retour dans sa formule normale

Après une édition 2021 réduite qui mêlait musique et gastronomie, l’événement des Montagnes neuchâteloises revient dans sa configuration normale en 2022. Du 10 au 13 août, il proposera 24 concerts dont ceux d’In Flames, en exclusivité Suisse, Clutch, IAM ou Agnes Obel. Reste que la mise en place de cette édition n’a pas été de tout repos. «Comme bien d’autres festivals, on a fait face à des difficultés logistiques, notamment pour le matériel de scène. Des entreprises ont disparu pendant la pandémie. Et avec un calendrier événementiel très chargé, il y a davantage de travail et moins de personnel», expose Fabien Zennaro, président du Rock Altitude. Le Neuchâtelois a aussi galéré pour trouver des bénévoles. «Mais là, à quelques heures de l’ouverture des portes, on est parés», rassure-t-il.