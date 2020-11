Le Locle (NE) : Le Rock Altitude «distribue de l’espoir» en dévoilant ses premiers noms

Le festival a balancé une première salve d’artistes qui devraient venir jouer à la patinoire du Locle en août 2021. Courageux par les temps qui courent.

IAM, vétéran du rap français, sera à applaudir le jeudi 12 août 2021. Didier D Daarwin

Rares sont les festivals à oser parier sur la tenue de leur édition en 2021. Le Rock Altitude n’en a cure et a annoncé, presque comme si de rien était, une première salve d’artistes. Et pas des moindres. IAM, Clutch, Kadavar ou encore John Garcia and The Band of Gold sont attendus à la patinoire du Locle (NE) du 11 au 14 août 2021.

«Malgré la crise du Covid-19 qui laisse planer doutes et incertitudes sur la tenue des événements culturels, nous avons pris le parti de distribuer un peu d’espoir en annonçant les premiers noms de notre 15e édition», ont justifié les organisateurs dans leur communiqué. Et d’ajouter, pleins d’entrain: «Avec IAM et Clutch en tête d’affiche, la patinoire du Locle s’apprête à nouveau à faire trembler les montagnes neuchâteloises après presque deux ans de silence!» À noter que la billetterie est d’ores et déjà ouverte.

Le Rock Altitude n’est pas le premier en Suisse romande à dévoiler un programme pour 2021. Le Venoge Festival ou Sion sous les étoiles avaient annoncé les leurs, largement calqués sur ce qui était prévu pour l’été 2020.

Mercredi 11 août 2021: John Garcia and The Band of Gold Jeudi 12 août 2021: IAM, A State of Mind Vendredi 13 août 2021: Clutch, Kadavar, Gold, Coilguns Samedi 14 août 2021: pas encore annoncé.