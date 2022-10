Royaume-Uni : Le roi Charles III sera couronné le samedi 6 mai 2023 à Londres

Huit mois après le décès de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte le 8 septembre à l’âge de 96 ans, la cérémonie religieuse sera dirigée comme le veut la tradition par l’archevêque de Canterbury Justin Welby. Charles III, 73 ans, sera «oint, béni et consacré» par le chef spirituel de l’Église anglicane, dont le monarque est le gouverneur suprême. «Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et sera tourné vers l’avenir, tout en étant enraciné dans la longue tradition et la pompe de la monarchie», a précisé le palais de Buckingham dans un communiqué.

Une cérémonie plus courte que celle de sa mère

Devenue reine le 6 février 1952 à la mort de son père George VI, Elizabeth II avait été couronnée 16 mois plus tard, le 2 juin 1953. Pour la première fois, la cérémonie avait été retransmise à la télévision et regardée par 27 millions de Britanniques, pour 36 millions d’habitants à l’époque. Dans les années de l’après-Guerre, elle avait duré plus de trois heures, devant 8251 invités massés dans l’abbaye. 129 nations et territoires étaient officiellement représentés. Conformément au souhait de Charles d’une monarchie resserrée, la cérémonie devrait être plus courte, plus petite et moins dispendieuse, mais aussi plus représentative de la diversité du Royaume-Uni moderne.