Evasion fiscale : Le roi de Jordanie épinglé aux côtés de Shakira dans les «Pandora Papers»

Des chefs d’Etats, des personnalités du showbiz ou encore des sportifs sont pointés du doigt pour avoir échappé au fisc dans la nouvelle enquête du consortium derrière les «Panama Papers».

Le roi Abdallah II et la chanteuse Shakira font partie des centaines de personnalités et responsables politiques exposés dans l’enquête des «Pandora Papers».

Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d’Equateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d’évasion fiscale, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Sociétés offshore

L’enquête baptisée «Pandora Papers» , à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, s’appuie sur quelque 11,9 millions de documents, qui proviennent de 14 sociétés de services financiers, et a mis au jour plus de 29’000 sociétés offshores.

Par le biais de ces entités, il a acheté 14 propriétés de luxe aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, pour plus de 106 millions de dollars.

Au total, des liens ont été établis par l’ICIJ entre des actifs offshore et 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan, qui ont créé près de 1000 sociétés, dont plus des deux tiers aux Iles Vierges britanniques.