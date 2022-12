Streaming : Le roi de Spotify en 2022, c’est encore Bad Bunny

Après des sacres en 2020 et 2021 , Bad Bunny est encore et toujours l’artiste le plus streamé sur Spotify, sur une année. Le rappeur-chanteur portoricain de 28 ans a généré 18,5 milliards d’écoutes sur la plateforme ces onze derniers mois. Fait impressionnant, c’est le double du nombre réalisé en 2021. Il faut dire que l’artiste a connu un succès monstre avec «Un Verano Sin Ti», quatrième album sorti en mai 2022: les 23 titres du disque ont été streamés, à eux seuls, près de 10 milliards de fois.

Le top 5 est complété par l’inévitable Taylor Swift, qui avait d’ailleurs fait planter Spotify avec la sortie de «Midnights» en octobre 2022, Drake, The Weeknd et BTS. En Suisse, c’est Ed Sheeran qui a été l’artiste le plus écouté en 2022, alors qu’en France, c’est Jul qui occupe la plus haute marche du podium.