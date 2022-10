Asie : Le roi de Thaïlande «partage la douleur» des familles après la tuerie

Rare interaction

Les rites funéraires bouddhistes pour les morts devaient commencer plus tard samedi, marquant le début de trois jours de deuil pour les personnes tuées. La visite royale a eu lieu après une journée de deuil dans la petite crèche aux murs jaunes, située à la lisière d’un village du district rural de Na Klang, à quelque 500 km au nord de Bangkok.

Deuil de trois jours

Les parents endeuillés s’étaient recueillis plus tôt devant cette maison à l’aspect bien entretenu qui ne laisse pas deviner le drame de la veille. Une mère sous le choc s’agrippe à la couverture de son enfant disparu et tient dans la main son biberon de lait à moitié rempli.

Certains enfants étaient âgés de seulement deux ans, comme le petit Kamram dont la mère Panita, 19 ans, est inconsolable. «C’est incompréhensible» souffle-t-elle, sa fille de 11 mois dans les bras. «Je ne peux toujours pas accepter ce qui s’est passé. L’assaillant, de quoi ton cœur est-il fait?» a écrit sur Facebook Seksan Srirach, le mari d’une institutrice enceinte de leur enfant et tuée à la crèche.

Renvoyé pour abus de drogues

Un ancien policier armé d’un pistolet 9 mm acheté légalement et d’un long couteau a tué jeudi 36 personnes, dont 24 enfants (21 garçons et 3 filles), dans un périple meurtrier d’environ trois heures qui a débuté dans une crèche du district de Na Klang en milieu de journée.

L’homme de 34 ans a ensuite pris la route et renversé des passants, jusqu’à se rendre à son domicile, «pas loin» de la crèche, selon la police. Il y a tué sa femme et leur garçonnet, puis s’est donné la mort. La plupart des victimes sont mortes d’une combinaison de coups de couteau et de coups de feu, selon les enquêteurs de la police.