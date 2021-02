Ces dernières semaines, les drifteurs en herbe ont fait de la très mauvaise publicité pour cette discipline. Dès les premières chutes de neige, ils ont pris d’assaut les parkings délaissés ou même tenté de prouver leurs prétendus talents à la conduite sur la voie publique. Non seulement, c’est interdit, mais aussi dangereux. Un avis que partage Yves Meyer: «La route n’est pas le bon endroit pour faire du drift. On ne fait que mettre les autres en danger!», dit-il.

Il y a d’autres moyens: les professionnels comme Yves Meyer ont appris à faire des dérapages dès leur plus jeune âge et ont même un championnat du monde à leur actif. Par ailleurs, il existe également des moyens légaux de faire du drift en bonne et due forme et en toute sécurité en Suisse. Le centre événementiel de Seelisberg, par exemple, qu’Yves Meyer gère en dehors de sa carrière sportive, propose la «Drift Academy», qui offre à tout un chacun l’opportunité de faire du drift à bord de son propre véhicule ou dans une voiture de location.