Afrique du Nord : Le roi du Maroc déplore les tensions entre son pays et l’Algérie

Le roi du Maroc Mohammed VI a déploré samedi les «tensions» entre son pays et l’Algérie, réitérant son appel à rouvrir les frontières terrestres avec son voisin, dans un discours prononcé à l’occasion de la fête du Trône.

«Vous n’aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc (…) La sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc», a assuré Mohamed VI en s’adressant aux Algériens. Il a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune «à faire prévaloir la sagesse» et «œuvrer à l’unisson au développement des rapports» entre les deux pays voisins.