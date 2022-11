Diplomatie : Le roi du Maroc évoque avec le chef de l’ONU le Sahara occidental

Le conflit du Sahara occidental oppose depuis plus de 40 ans le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l’Algérie.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se sont entretenus mercredi de l’épineux dossier du Sahara occidental, au point mort, lors d’une rare rencontre à Rabat, ont indiqué le cabinet royal et l’ONU.

Le monarque chérifien a reçu Antonio Guterres au palais royal à Rabat en marge d’un forum de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) organisé à Fès (nord-est du Maroc). Au cours de l’entretien, Mohammed VI a «réaffirmé la position constante du Maroc pour le règlement de ce différend régional sur la base de ‘‘l’initiative d’autonomie’’, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du royaume», selon un communiqué royal.

L’ONU a confirmé de son côté que «le secrétaire général et Sa Majesté ont discuté de la situation dans la région et, en particulier, du Sahara occidental», sans autre détail. Le conflit du Sahara occidental, de basse intensité, oppose depuis plus de 40 ans le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par Alger.