Sports de combat : Le roi du sumo prend sa retraite

Le palmarès de Hakuho, qui a mis fin lundi à sa carrière à l’âge de 36 ans, en fait le plus grand champion de la discipline. Il se consacrera désormais à former de jeunes talents.

En vingt années passées à arpenter les «dohyo» (monticules d’argile où ont lieu les combats), le lutteur d’origine mongole a battu quasi tous les records de ce sport traditionnel japonais: plus grand nombre de tournois remportés (45), de combats gagnés dans une carrière (1187) et sur une année (86 sur 90 en 2009).

Un seul record échappera à Hakuho, né Munkhbat Davaajargal: celui de la plus grande série de combats victorieux, établi à 69 dans les années 1930. Hakuho a échoué d’une courte tête, à 63.

Le yokozuna a choisi de demeurer dans le monde du sumo comme entraîneur après sa retraite sportive, ayant acquis en 2019 la nationalité japonaise, condition indispensable pour prendre les commandes d’une «heya» (centre d’entraînement et de vie) au sein de l’Association japonaise de sumo (AJS).

Il était déjà investi depuis longtemps dans la découverte et la formation de nouveaux talents, lançant dès 2011 la «Coupe Hakuho», tournoi annuel permettant à des enfants de s’affronter sous les yeux des plus grands de la discipline nippone.

À ses débuts, il était frêle

«Personne ne voulait d’un gamin pâle et maigrichon comme moi»

Il débarque au Japon en 2000, à 15 ans, et son physique à l’époque (1,75 m pour 62 kg) semble si peu prometteur qu’il a d’abord du mal à être recruté dans une heya. Personne ne voulait d’un gamin «pâle et maigrichon comme moi», écrit-il dans son autobiographie parue en 2015.

À force de «keiko» – l’exténuant entraînement matinal quotidien – et de «chanko», les repas pantagruéliques des sumotoris, il améliore sa technique et sculpte son corps, atteignant 1,92 m pour 158 kg, et gravit les divisions du classement, jusqu’à atteindre en 2007 le rang suprême de yokozuna.