Norvège: Le roi Harald de nouveau hospitalisé pour une infection

Le roi Harald de Norvège, 86 ans, a été de nouveau hospitalisé pour une infection et ne sera pas en mesure de remplir ses fonctions officielles «pendant quelques jours», a annoncé lundi le palais royal. «Sa Majesté le roi est malade et a été admis à l’hôpital national» à Oslo, a indiqué le palais dans un communiqué.

Victime de multiples problèmes de santé ces dernières années, le souverain, sur le trône depuis 32 ans, souffre d’«une infection qui doit être traitée et restera donc à l’hôpital pendant quelques jours», est-il précisé. «Son état est stationnaire». Le roi Harald avait déjà été hospitalisé pour des infections en août et décembre derniers.

Agenda bousculé

Il a accumulé les séjours à l’hôpital ces dernières années pour des raisons diverses. Sportif et skipper émérite, il s’est toujours refusé à abdiquer. Samedi, ce sont son fils, le prince héritier Haakon, et son épouse Mette-Marit qui ont représenté la famille royale norvégienne au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à Londres. Son hospitalisation soulève des questions sur son aptitude à participer à la visite d’État du président italien, Sergio Mattarella, attendu en Norvège jeudi et vendredi.