Le roi des Pays-Bas présente ses excuses pour l’esclavage

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander a présenté samedi ses excuses officielles pour l’implication de son pays dans l’esclavage, déclarant qu’il se sentait «personnellement et extrêmement» affecté. «Aujourd’hui, je me tiens devant vous en tant que roi et membre du gouvernement. Aujourd’hui, je vous présente mes excuses personnellement», a déclaré Willem-Alexander sous les acclamations lors d’un événement marquant les 150 ans de l’affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies.