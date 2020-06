Coronavirus

Le rôle de la Genève internationale a été «central»

L’ambassadeur de Suisse à l’ONU estime que le canton et ses organisations internationales ont été au coeur de la gouvernance de la crise du Covid.

Des lauriers pour l’OMS

Pendant cette période, des pays comme les Etats-Unis et le Brésil s'en sont pris aux institutions multilatérales. «La situation aurait été bien plus catastrophique» sans l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres entités établies à Genève, dit M. Zellweger. convaincu qu'aucun pays ne peut à long terme s'éloigner du multilatéralisme. «D'autant plus un Etat comme la Suisse qui dépend des autres. C'est dans notre intérêt», ajoute l'ambassadeur.