Coronavirus

Le rôle des abattoirs fait débat dans la propagation du virus

Les cas de Covid-19 se multiplient dans les abattoirs de plusieurs pays. Les experts en cernent encore mal les raisons, qui sont sans doute liées à la promiscuité. Les conditions de froid et de ventilation propres à ces usines sont aussi évoquées.

Les fermetures d'abattoirs se sont multipliées aux États-Unis après de nombreux cas de contamination. Quatre contrôleurs chargés de faire respecter les règles sanitaires sont morts après avoir contracté la maladie. Fin avril, les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) américains estimaient à près de 5000 le nombre d'employés d'usines de traitement de viande et de volaille positifs au Covid-19.

La viande est-elle en cause?

Promiscuité des travailleurs, et donc difficulté à appliquer les gestes barrière, dans un milieu confiné, reste pour l'heure la principale piste. «Rassembler un grand nombre de personnes et les faire travailler pendant de longues périodes avec de nombreuses occasions de transmission est susceptible d'augmenter le risque», explique le professeur Archie Clements, épidémiologiste à l'université australienne Curtin.

Un avis partagé par Paul Auffray, éleveur de porcs français et vice-président de la Fédération nationale porcine: «Dans les abattoirs comme dans toutes les entreprises où il y a du personnel, il y a de la promiscuité. Donc même avec des mesures barrière, il y a plus de risques», assure-t-il à l'AFP.

Mauvaises conditions de travail pointées du doigt

Autre critère, les conditions de vie des ouvriers, qui diffèrent toutefois selon les pays. En Allemagne, les mauvaises conditions de travail sont pointées du doigt, ainsi que le recours massif à des entreprises sous-traitantes étrangères. Les abattoirs emploient de nombreux immigrés d'Europe de l'Est, vivant et travaillant dans des conditions d'hygiène douteuses.

«Ces métiers sont stressants, et les ouvriers viennent souvent de catégories où le tabagisme et d'autres modes de vie prédisposent aux maladies respiratoires; il est donc possible que ce groupe soit plus à risque que d'autres», relève par ailleurs le Pr Clements, qui a lui-même travaillé dans un abattoir par le passé.

Le froid et la ventilation, vecteurs de transmission?

Si c'était confirmé, cela appuierait l'hypothèse d'une transmission du virus via de fines gouttelettes exhalées par les malades qui circuleraient dans l'air (les aérosols, dans le jargon scientifique), et non pas uniquement via les postillons, plus lourds.