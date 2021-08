Covid-19 : Le rôle des médecins de famille serait négligé dans la campagne de vaccination

Discuter avec les patients de leurs préoccupations concernant le vaccin est un rôle important des généralistes, qui doivent être mieux rémunérés pour cette prestation selon la FMH.

Avec le temps, le rôle des médecins de famille dans la vaccination anti-Covid-19 gagnera en importance, note la «NZZ am Sonntag» du jour. Un rôle même central le jour où il s’agira d’administrer les doses de rappel, sachant que les cantons ne voudront guère exploiter les centres de vaccination pendant des années. Mais un rôle négligé par Berne et les cantons, selon Charlotte Schweizer, porte-parole de la FMH, l’organisation faîtière des médecins suisses: «De nombreuses personnes sont d'abord contactées par leurs médecins. Et c’est eux qui peuvent aborder les craintes compréhensibles des patients lors d’entretiens personnels.»

Augmentation de la contribution minimale

Les entretiens individuels ont toutefois leur coût en temps et en argent, que ne couvre pas le tarif minimal de 24.50 fr. par vaccination nécocié avec les caisses maladie, comme le note Charlotte Schweizer. D’ailleurs, toujours plus de cantons augmentent cette contribution minimale (GL :30 fr.; BL, et BS – depuis peu: 50 fr.; ZH : 50 fr. pour les 65 ans et plus, 33.50 fr. pour les plus jeunes). Il s’agit non d’un tarif pour inciter les médecins à vacciner, mais «d’une compensation appropriée», selon Lukas Engelberger, directeur de la santé de Bâle-Ville et président de la Conférence des directeurs de la santé. Il peut imaginer que d'autres cantons lui emboîteront le pas.