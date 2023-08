Genève: Le rôle trouble du compagnon de Fabienne Fischer

Un nouveau volet de « l’affaire Fabienne Fischer », l’ex-conseillère d’Etat Verte, a été mis en avant par « Léman Bleu » jeudi. Son compagnon Jean Rossiaud, qui était aussi son chef de campagne, aurait donné des instructions en lien avec celle-ci à des fonctionnaires, hors de tout cadre institutionnel. Or, pour rappel, c’est précisément ce mélange des genres que le député MCG, Daniel Sormanni, reproche à l’ancienne élue. Il l’accuse d’avoir mis à contribution des collaborateurs de l’Etat pour son agenda personnel, une pratique proscrite.

Pour Me Romain Jordan, avocat de Daniel Sormanni cité par la télévision locale, ce cas est problématique d’un point de vue administratif et pénal. «Pourquoi et sur quelle base semble-t-il donner des instructions à des fonctionnaires du département, exerçant sur eux une sorte de pouvoir hiérarchique?» Une plainte pénale ayant été déposée, Jean Rossiaud a indiqué à Léman Bleu ne pas pouvoir s’exprimer, tout en réservant tous ses droits en cas de propos attentatoires à son honneur. Fabienne Fischer, quant à elle, conteste tous les griefs à son endroit.