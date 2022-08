Salman Rushdie poignardé : Le roman «Les Versets sataniques» en tête des ventes après l’attaque

En tête des ventes

Samedi après-midi, trois éditions de l’ouvrage étaient en tête du baromètre des ventes de livres d’Amazon, qui recense les livres dont les ventes ont le plus progressé dans les dernières 24 heures. Et le tout premier best-seller de l’écrivain, «Les enfants de minuit», occupait la quatrième place.

L’attaque, qui a provoqué une onde de choc à travers le monde et des condamnations à l’international, a eu lieu vendredi dans une petite ville de l’Etat de New York, aux Etats-Unis. Depuis, dans l’emblématique librairie new-yorkaise Strand Bookstore, plusieurs ouvrages ont été vendus sur place, sans compter les ventes en ligne.

«Ils voulaient savoir ce que nous avions»

«Des gens sont venus et cherchaient n’importe lequel de ses écrits, ils voulaient savoir ce que nous avions», a déclaré à l’AFP Katie Silvernail, cheffe de rayon dans ce magasin, qui vend tant des livres neufs que d’occasion. «Certains de nos employés les plus jeunes n’avaient jamais entendu parler de lui, donc c’était intéressant hier d’avoir des conversations avec eux, après que des clients furent venus chercher ses livres, sur qui il était et comment il a influencé le monde littéraire», a-t-elle expliqué. «Honnêtement, je pense que pas mal de gens sont juste venus ici hier pour parler de comment ils se sentaient, et de ce qui est arrivé», a-t-elle confié. Sur Twitter, des utilisateurs appelaient aussi à acheter les ouvrages de Salman Rushdie en signe de solidarité.