E-sport : Le Romand Affi fin prêt pour la finale de la Trackmania Grand League

Le Vaudois Affi, 22 ans, défendra les couleurs de la team genevoise BDS lors de la finale de la TGML, qui se déroulera dimanche 24 avril.

Le jeu de course déjanté d’Ubisoft propose toujours du grand spectacle.

Ils ne sont plus que neuf. Avec l’Allemand Massa, le dernier à s’être qualifié ce week-end, l’affiche de la finale de la Trackmania Grand League (TMGL) est complète. Ayant obtenu son billet le dimanche précédent, le Vaudois Affi a pu participer ce week-end à la Gamers Assembly à Poitiers (F), avant de se préparer pour la finale de la TMGL, qui aura lieu dimanche.

Affi, quelle a été ta réaction quand tu t’es qualifié?

J’ai crié et j’ai tapé sur mon bureau! C’était un soulagement d’être récompensé après six semaines compliquées et beaucoup de temps investi dans mes entraînements. Je ne m’attendais tellement pas à être en finale de la TMGL que je la vois comme du bonus.