Le romarin: remède miracle contre la perte des cheveux?

Le romarin a bien plus d’atouts que d’agrémenter les pommes de terre au four: des études montrent que cette herbe aromatique est un véritable fortifiant pour cheveux et aide à lutter contre leur chute.

Avoir une chevelure de rêve grâce aux herbes aromatiques? C’est possible, à en croire des études ayant révélé que le romarin pourrait être la solution miracle contre la chute des cheveux.

Le romarin est plutôt sympa: aussi bon sur les légumes et la viande que dans les boissons, son odeur est fort agréable et il est bon pour la santé. Cerise sur le gâteau: il semblerait même qu’il puisse aider à lutter contre la chute de cheveux.

Les utilisateurs de TikTok sont fans

C’est en tous cas l’information qui circule, sans grande surprise, sur TikTok. Depuis quelques semaines, l’herbe aromatique envahit la plateforme. Le terme de recherche #rosemaryoil (huile de romarin, en français) récolte 147,1 millions de vues, contre 146,4 millions pour #rosemarywater (eau de romarin, en français). Les vidéos en lien avec ces termes portent presque exclusivement sur la croissance des cheveux.

Appliqué sur le cuir chevelu, le romarin est censé stopper la chute des cheveux, stimuler leur croissance et renforcer la chevelure en l’espace de trois à six mois. Il existe une grande quantité de vidéos avant/après et les résultats semblent prometteurs.

Ce que dit la science

Et la science confirme: l’efficacité du romarin (sous forme d’huile ou d’extrait) sur la chute des cheveux a déjà fait l’objet de plusieurs études. En 2013, les effets de l’extrait de romarin, utilisé pour bloquer l’hormone masculine dihydrotestostérone (DHT), responsable de l’alopécie chez l’homme et la femme, avaient été analysés sur des souris. Le romarin s’est révélé efficace et l’arrêt de la chute des poils a pu être observée sur presque toutes les souris. Dans 65% des cas, une repousse du poil a même pu être constatée.

Causes de l’alopécie chez la femme La chute de cheveux d’origine héréditaire, déclenchée par la DHT, qui se traduit essentiellement par des cheveux clairsemés sur le sommet du crâne, est la forme la plus courante chez la femme. Mais la prise de certains médicaments, tels que la pilule contraceptive, la grossesse, certaines carences alimentaires, et maladies ou encore le stress peuvent également être à l’origine d’une alopécie féminine. Le traitement est différent selon les causes. Causes de l’alopécie chez l’homme La calvitie est un phénomène observé plus fréquemment chez l’homme que chez la femme, le cas le plus fréquent étant la calvitie héréditaire, qui touche environ deux tiers des hommes. Elle est due à une hypersensibilité héréditaire des racines capillaires à la DHT, une substance messagère fabriquée par l’organisme. Mais chez l’homme aussi, la chute des cheveux peut avoir différentes origines, l’une d’entre elles étant le stress.

Des tests prometteurs

Deux ans plus tard, des études ont également été réalisées sur l’humain. Un panel de 50 personnes s’est vu administré de l’huile de romarin, tandis qu’un second groupe de 50 personnes a été traité par Minoxidil, une solution médicamenteuse contre l’alopécie androgénique, dont l’efficacité est prouvée, mais qui a tendance à dessécher le cuir chevelu. Au bout de six mois, une repousse significative des cheveux à pu être constatée dans les deux groupes. Les personnes qui avaient été traitées avec l’huile de romarin présentaient même nettement moins de problèmes de démangeaisons du cuir chevelu.

Enfin, en 2020, l'herbe aromatique a été étudiée comme l'un des nombreux remèdes naturels contre la chute de cheveux circulaire, la perte de cheveux héréditaire et la chute de cheveux due au psoriasis. Là encore, les résultats se sont avérés positifs, même s’ils doivent encore être confirmés par d'autres études. Ils sont néanmoins suffisants pour réaliser un essai sans risque à domicile.

Très en vogue sur TikTok, l'eau de romarin, que l'on peut facilement réaliser soi-même, ne présente aucun risque: il suffit de faire infuser cinq branches de romarin dans de l’eau bouillante pendant 15 à 30 minutes avant de transvaser le liquide vert/brunâtre dans un vaporisateur après avoir retiré les branches. La solution est à vaporiser directement sur le cuir chevelu.