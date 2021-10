Football – Le Ronaldo d’Andorre enrhumé par Sancho

Ildefons Lima est le joueur le plus expérimenté de la sélection nationale d’Andorre avec 133 sélections.

A 41 ans, Ildefons Lima est une véritable idole pour les amateurs de football andorran. Il est le joueur le plus capé avec ses 133 sélections. Il est également le meilleur buteur d’Andorre avec onze réussites. Il a pas mal voyagé durant sa carrière et a même fait une halte en Suisse, à Bellinzone, entre 2009 et 2011