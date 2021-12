Etats-Unis – Le routier voit sa peine réduite de 110 à 10 ans

États-Unis : Le routier voit sa peine réduite de 110 à 10 ans

Le gouverneur du Colorado reconnaît que la peine infligée au camionneur lâché par ses freins n’était pas proportionnelle à ses actions.

Le dramatique accident est survenu en avril 2019. La course folle du véhicule avait provoqué un carambolage meurtrier.

Plus de 5 millions de personnes, dont la star de télé-réalité Kim Kardashian, ont demandé la clémence dans une pétition en ligne pour Rogel Aguilera-Mederos, qui s’était vu infliger une peine plancher de 110 ans, en accord avec la loi du Colorado.

«Pas proportionnelle»

«Il est urgent de remédier à cette peine injuste et de restaurer la confiance en la régularité et l’équité de notre justice pénale, et par conséquent j’ai décidé de commuer votre peine dès à présent», a-t-il ajouté.