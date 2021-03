Espace : Le rover Perseverance a roulé pour la première fois sur Mars

Après son atterrissage réussi sur Mars il y a deux semaines, le rover Perseverance de la Nasa a parcouru ses premiers mètres sur le sol martien.

Lors de ce premier trajet réalisé jeudi après-midi, et destiné à vérifier le bon fonctionnement du système, le véhicule, équipé de six roues, a avancé de 4 mètres, puis a effectué une rotation sur lui-même vers la gauche, avant de réaliser une manœuvre arrière sur environ 2,5 mètres.

En reculant, Perseverance a ainsi pu prendre une photo de ses propres traces de roues sur le sol martien, publiée par la Nasa. Au total, le rover, qui fait la taille d’un gros SUV, a parcouru six mètres et demi en 33 minutes.

200 mètres par jour martien

Un autre trajet un peu plus long est prévu ce vendredi, et peut-être également samedi, si tout se passe bien. Le véhicule sera capable de parcourir 200 mètres par jour martien (des journées très légèrement plus longues que sur Terre). Il se déplace cinq fois plus vite que Curiosity, l’autre rover de la Nasa encore en activité sur Mars.