Royaume-Uni : Le Royal Opera House de Londres vivra sans le soutien du pétrolier BP

Le Royal Opera House de Londres a annoncé, mercredi, la fin de son contrat de sponsoring avec le géant pétrolier BP, dans un contexte de pression croissante sur les institutions culturelles liées aux entreprises exploitant les énergies fossiles. «Nous avons convenu que le partenariat ne s’étendrait pas au-delà de décembre 2022, date à laquelle le contrat a pris fin», a indiqué un porte-parole du Royal Opera House. «Nous remercions BP pour leur soutien financier pendant 33 ans qui a permis à des milliers de personnes dans le pays d’assister à des ballets et des opéras gratuitement», a-t-il ajouté.

Sous pression de militants écologistes

Si le Royal Opera House n’a pas officiellement précisé la raison de la fin de ce partenariat, de plus en plus d’institutions culturelles britanniques tournent le dos aux compagnies pétrolières, devenues des mécènes indésirables, sous la pression d’artistes et de militants environnementaux.