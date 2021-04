Royaume-Uni : Le Royaume-Uni à court de… nains de jardin

Avec la hausse de la demande liée au confinement et le blocage du canal de Suez, le Royaume-Uni connaît une pénurie de nains de jardin.

Les jardineries du Royaume-Uni sont confrontées à une pénurie de nains de jardin en raison de la forte demande générée par le confinement et des problèmes d’approvisionnement liés au blocage récent du canal de Suez, a révélé jeudi la BBC. C’est un problème de taille pour les Britanniques, qui aiment depuis le XIXe siècle placer ces petits personnages barbus au cœur de leur jardin.

«Nous n’avons malheureusement pas vu de nains depuis six mois!» s’est exclamé Ian Byrne, qui dirige un magasin de jardinage, et ce «quel que soit leur type – plastique, pierre ou céramique». Le gérant du Highfield Garden World (ouest de l’Angleterre) a expliqué à la BBC qu’après une «hausse massive» des ventes, son entreprise était en train de contacter ses fournisseurs en Europe et en Chine afin de résoudre des «problèmes d’approvisionnement».