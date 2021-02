Covid-19 : Le Royaume-Uni abaisse son niveau d’alerte

De cinq, son maximum, le niveau d’alerte passe à quatre, ont déclaré les chefs médicaux du Royaume. Mais la pression sur les hôpitaux reste élevée.

«La menace d’une submersion du Service national de santé ou des autres services sanitaires dans les 21 jours a reculé», ont-il expliqué. «Il ne faut pas se faire d’illusions : les taux de transmission, la pression sur les hôpitaux et les décès restent à un niveau élevé», ont-ils averti. «Avec le temps, les vaccins vont avoir des répercussions majeures.»

Londres confinée depuis mi-décembre

Face à une brusque envolée des contaminations attribuée à un variant plus contagieux, les autorités britanniques ont décrété début janvier un confinement général, avec fermeture des écoles. Certains régions comme Londres sont confinées depuis la mi-décembre. Ces mesures, parallèlement à une campagne de vaccination menée tambour battant à l’aide de l’armée et de dizaines de milliers de volontaires, ont fait fortement reculé le nombre des nouveaux cas.

Après avoir dépassé les 38’000 fin janvier (contre un pic à un peu plus de 20’000 au cours de la première vague en avril), le nombre des patients hospitalisés avec le Covid-19 s’élève désormais à 16’000. Plus de 18 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, soit plus du quart de la population.