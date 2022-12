Immigration illégale : Le Royaume-Uni annonce un accord avec l’Albanie

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mardi un accord avec l’Albanie dans le cadre d’un vaste paquet de mesures destinées à lutter contre l’immigration illégale, un dossier hautement sensible pour le gouvernement conservateur. Malgré les promesses du Brexit de «reprendre le contrôle» des frontières et les plans successifs, le Royaume-Uni n’a jamais vu autant de migrants traverser la Manche à bord de petites embarcations. Ils sont près de 45’000 à avoir effectué la périlleuse traversée depuis le début de l’année, contre environ 30’000 en 2021.

Pays «sûr et prospère»

Service d’asile débordé

Face à l’afflux de migrants, le système d’asile britannique se trouve saturé. Selon les chiffres du ministère britannique de l’Intérieur, 143’000 demandes d’asile sont en attente. Près de 100’000 d’entre elles depuis plus de six mois, soit plus de trois fois plus qu’il y a trois ans. Le chef du gouvernement conservateur a annoncé un doublement du nombre des agents chargés d’examiner les demandes d’asile pour traiter les dossiers en souffrance «d’ici à la fin de l’année prochaine».