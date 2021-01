Coronavirus : Le Royaume-Uni dans «une course contre la montre» pour vacciner sa population

Les hôpitaux britanniques, confrontés à un afflux de malades du Covid-19, approchent de la saturation, au point de chercher des lits disponibles dans les maisons de retraite.

Centaine de milliers de vaccins

D’ici à la fin de la semaine prochaine, plus de 1’000 centres médicaux et 223 hôpitaux seront mobilisés, ainsi que sept centres de vaccination «géants» et 200 pharmacies, selon Boris Johnson. «Si tout va bien, tout cela ensemble devrait offrir une capacité permettant d’administrer des centaines de milliers de vaccins par jour d’ici au 15 janvier», a-t-il souligné.

Le gouvernement compte surtout sur le confinement, officiellement entamé mercredi en Angleterre, et le déploiement accéléré des deux vaccins autorisés, ceux de Pfizer/BioNTech et d’Oxford/AstraZeneca, pour redresser la barre. L’objectif est de vacciner d’ici mi-février les plus de 70 ans, les soignants et les personnes vulnérables, soit environ 15 millions de personnes qui représentent 88% des décès, selon Boris Johnson. Près de 1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées depuis début décembre.