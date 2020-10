Brexit : Le Royaume-Uni débloque des fonds pour ses ports

Quelle que soit l’issue des négociations entre Londres et Bruxelles à propos du Brexit, le Royaume-Uni veut améliorer ses infrastructures portuaires.

Le Royaume-Uni accélère ses préparatifs en vue de la fin de la période de transition post-Brexit. Il a lancé un fonds pour financer des infrastructures portuaires jusqu’à hauteur de 200 millions de livres sterling (236 millions de francs). «De nouvelles infrastructures dans les ports seront nécessaires que le Royaume-Uni parvienne ou non à un accord négocié avec l’UE», souligne le gouvernement britannique dans un communiqué vendredi.

Quelle que soit l’issue des négociations entre Londres et Bruxelles pour tenter de conclure un accord de libre-échange, le pays quittera union douanière et marché unique à l’issue de la période de transition qui s’achève au 31 décembre et «de nouvelles procédures entreront en vigueur», souligne-t-il.