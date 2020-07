Coronavirus

Le Royaume-Uni défend sa quarantaine pour l’Espagne

Boris Johnson a mis en avant mardi les signes d’une seconde vague en Espagne pour justifier la réintroduction d’une quarantaine. Madrid de son côté a annoncé de nouvelles restrictions.

«Si nous observons des signes d’une seconde vague dans d’autres pays, c’est notre devoir de prendre des mesures rapides et décisives pour empêcher les voyageurs en revenant de répandre la maladie ici», a déclaré Boris Johnson. Il a prévenu que d’autres pays pourraient être visés «au cours de l’été, si nécessaire».

Protestation du gouvernement espagnol

Alors que les deux tiers des nouveaux cas sont recensés dans deux régions (l’Aragon et la Catalogne), le dirigeant espagnol avait soutenu que des endroits très dépendants des touristes britanniques comme les Baléares, les Canaries et l’Andalousie étaient des destinations sûres, affirmant même qu’elles étaient «en termes épidémiologiques plus sûres que le Royaume-uni».