Contestation sociale : Le Royaume-Uni face à la grève à haut risque des ambulanciers

Plusieurs piquets de grève sont apparus mercredi matin. «Nous ne sommes pas assez payés», déplore Kirsten Reid, une ambulancière de 24 ans qui explique faire des journées de plus de douze heures.

Au Royaume-Uni, la contestation sociale prend de l’ampleur face à une inflation qui dépasse 10% et une crise du coût de la vie qui s’aggrave. Les relations se tendent entre les grévistes et le gouvernement conservateur, qui a fermé la porte à toute discussion sur les salaires et juge les demandes d’augmentation «inabordables».