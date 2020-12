Accord historique : Le Royaume-Uni face aux défis du Brexit

Grâce au traité commercial signé in extremis avec Bruxelles, le Royaume-Uni aura accès au marché de 450 millions de consommateurs de l’Union européenne mais devra se soumettre à des conditions strictes.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis que son pays resterait l’«ami», «l’allié» et «le premier marché» des Européens.

Après le soulagement apporté par la conclusion in extremis d’un accord commercial post-Brexit avec Bruxelles, le Royaume-Uni se trouve vendredi face aux défis que présente sa nouvelle vie, affranchi des règles de l’Union européenne. Avec quelques jours pour s’y préparer.

Si un bouleversement majeur se prépare, avec la sortie du Royaume-Uni du marché unique le 31 décembre à minuit après un demi-siècle d’intégration européenne, le pire est évité. La signature d’un compromis historique, au bout d’acrimonieuses négociations, permet d’éviter la brusque apparition de coûteuses barrières commerciales et la fermeture des eaux britanniques aux pêcheurs français.

Dans un message vidéo, le Premier ministre britannique Boris Johnson a brandi devant le sapin du 10, Downing Street les centaines de pages de l’accord présenté comme un «petit cadeau». «Voici un accord pour apporter certitude aux entreprises et aux voyageurs et à tous les investisseurs dans notre pays à partir du 1er janvier», s’est félicité le dirigeant, triomphant dans les urnes il y a un an sur la promesse de «réaliser le Brexit».